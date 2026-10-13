Ana Clara é sepultada no Cemitério da Saudade nesta terça-feira (13); suspeito segue foragido

Direto da redação

Ana Clara Soares de Oliveira, de 19 anos, foi sepultada nesta terça-feira (13), no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra. A jovem foi morta com um tiro na cabeça na madrugada de segunda-feira (12), no Jardim Três Marias.

O ex-companheiro, de 22 anos, apontado como principal suspeito do crime, permanece foragido. A Polícia Civil realiza buscas para localizá-lo.

O crime aconteceu na residência de um amigo do suspeito. Segundo o relato da testemunha à polícia, ao retornar ao imóvel, ela encontrou o investigado no portão. Ele teria admitido o disparo e pedido ajuda para se esconder. O amigo recusou o pedido e buscou socorro. O suspeito fugiu em uma motocicleta.

Familiares relataram à Polícia Civil episódios anteriores de agressões e ameaças contra Ana Clara. De acordo com os depoimentos, a jovem havia mudado de bairro por segurança. Esses relatos integram a investigação.

O caso é investigado como feminicídio pelo 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. O celular da vítima foi apreendido para perícia, e a polícia identificou câmeras próximas ao local que podem ajudar a esclarecer a rota de fuga. As equipes também buscam a arma utilizada no crime.