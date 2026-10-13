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Homem é preso suspeito de transportar trio de Itapecerica da Serra para roubo em Atibaia

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Direto da redação 

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado (10), em Atibaia, suspeito de participar de um roubo ao condomínio residencial Tabaris. Segundo a corporação, ele teria transportado três pessoas de Itapecerica da Serra até o município para cometer o crime.

A equipe foi acionada pelo telefone 190 após informações sobre dois veículos suspeitos nas proximidades do condomínio. Durante as buscas, os policiais localizaram um dos carros estacionado na região, com o homem em seu interior.

De acordo com a PM, durante a abordagem, o suspeito teria admitido informalmente que levou o trio até Atibaia e aguardava contato para buscar os envolvidos após o roubo.

Equipes policiais, com apoio do helicóptero Águia, realizaram buscas em uma área de mata no entorno do condomínio, mas os outros três suspeitos não foram localizados.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Atibaia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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