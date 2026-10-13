Homem é preso suspeito de transportar trio de Itapecerica da Serra para roubo em Atibaia

Direto da redação

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado (10), em Atibaia, suspeito de participar de um roubo ao condomínio residencial Tabaris. Segundo a corporação, ele teria transportado três pessoas de Itapecerica da Serra até o município para cometer o crime.

A equipe foi acionada pelo telefone 190 após informações sobre dois veículos suspeitos nas proximidades do condomínio. Durante as buscas, os policiais localizaram um dos carros estacionado na região, com o homem em seu interior.

De acordo com a PM, durante a abordagem, o suspeito teria admitido informalmente que levou o trio até Atibaia e aguardava contato para buscar os envolvidos após o roubo.

Equipes policiais, com apoio do helicóptero Águia, realizaram buscas em uma área de mata no entorno do condomínio, mas os outros três suspeitos não foram localizados.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Atibaia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.