Da assessoria da deputada

No último domingo (26), o Partido Social Democrático (PSD) homologou oficialmente a candidatura à reeleição da deputada estadual Analice Fernandes para mais um mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A convenção partidária também consolidou importantes definições para o cenário político nacional.

Durante o evento, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, foi confirmado como candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que disputará a Presidência da República. Na ocasião, também foi reafirmado o apoio da legenda à candidatura de Tarcísio de Freitas ao Governo do Estado de São Paulo.

Analice Fernandes está em seu sexto mandato como deputada estadual e chega à disputa buscando a reeleição para dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória parlamentar. Reconhecida pelo compromisso com o desenvolvimento dos municípios paulistas, já foi a deputada mulher mais votada do Estado de São Paulo e mantém forte atuação em mais de 160 cidades, com destaque para a Região Metropolitana de São Paulo.

Em Taboão da Serra, uma de suas principais bandeiras é a implantação do metrô, pauta pela qual trabalha desde o início de seu primeiro mandato. A parlamentar tem atuado de forma permanente em defesa da expansão da mobilidade urbana na região, buscando melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Na Assembleia Legislativa, Analice Fernandes é autora de diversas leis voltadas à proteção das mulheres vítimas de violência, à defesa dos direitos e à valorização dos profissionais de enfermagem, além de iniciativas em defesa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Entre as legislações de maior destaque está a Lei nº 17.744/2023, que possibilitou a implantação do primeiro Centro TEA estadual de São Paulo, ampliando o atendimento especializado às pessoas com autismo e suas famílias.

Ao longo de sua atuação parlamentar, Analice tem direcionado recursos e articulado investimentos para fortalecer a saúde, educação, esporte, infraestrutura, mobilidade urbana e desenvolvimento regional, contribuindo para transformar a realidade de centenas de municípios paulistas.

A homologação de sua candidatura reforça a continuidade de um mandato pautado pelo diálogo com as cidades, pela defesa das políticas públicas e pelo compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população.