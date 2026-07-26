Unidade móvel da Enel chega a Embu das Artes com serviços gratuitos de 3 a 14 de agosto

Direto da redação

Os moradores de Embu das Artes terão acesso aos principais serviços da Enel por meio de uma unidade móvel que ficará instalada no município entre os dias 3 e 14 de agosto. A iniciativa tem como objetivo facilitar o atendimento aos consumidores, oferecendo diversos serviços gratuitamente e sem a necessidade de deslocamento até uma agência física.

O posto itinerante funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Lorena, s/nº, no Jardim Dom José, reunindo em um único local atendimentos relacionados ao fornecimento de energia elétrica.

Entre os serviços disponíveis estão emissão de segunda via da conta de energia, atualização cadastral, negociação de débitos, troca de titularidade, alteração da data de vencimento da fatura, pedidos de religação, reativação do fornecimento, encerramento de contrato, solicitação de novas ligações para apartamentos, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e isenção de débitos, quando aplicável. Também haverá distribuição de lâmpadas mais econômicas.

Para ser atendido, o consumidor deverá apresentar um documento de identidade (RG) e uma conta de energia elétrica.

A expectativa é facilitar o acesso da população aos serviços da concessionária, permitindo que moradores regularizem pendências, atualizem informações cadastrais e esclareçam dúvidas de forma rápida e próxima de casa.

Serviço

Unidade Móvel da Enel