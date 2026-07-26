Obras das Unidades Básicas de Saúde Cerro Largo e João Cândido avançam em Taboão da Serra e devem atender 26 mil moradores

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou as obras de construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município. As unidades Cerro Largo e João Cândido têm previsão de ampliar o acesso aos serviços da atenção básica e beneficiar cerca de 26 mil moradores da região.

A UBS Cerro Largo será construída na Rua Cerro Largo, enquanto a UBS João Cândido ficará localizada entre as ruas Maria Patrícia da Silva, Avenida Cid Nelson Jordano e Rua Reinaldo Silva. As unidades atenderão principalmente moradores do Sítio das Madres, Jardim Salete, Núcleo Isabela e bairros próximos.

De acordo com a administração municipal, os novos equipamentos permitirão ampliar a capacidade de atendimento da rede de saúde, oferecendo serviços como consultas médicas, atendimentos odontológicos e encaminhamentos para exames.

As duas unidades serão classificadas como porte III. A UBS Cerro Largo terá uma área de 684 m², com sete consultórios médicos e cinco consultórios odontológicos. Já a UBS João Cândido contará com uma estrutura de 670 m², seguindo o mesmo modelo, também com sete consultórios médicos e cinco odontológicos.

Segundo a Prefeitura, os investimentos fazem parte das ações para fortalecer a estrutura da saúde pública e melhorar o atendimento oferecido aos moradores.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou que a ampliação da rede de saúde é uma das prioridades da administração municipal.

“Sabemos que muito ainda precisa ser feito para melhorar a saúde, mas trabalhamos continuamente para atender as demandas da população e ampliar os serviços oferecidos”, afirmou.

Para o secretário de Obras, Edson Galina, as construções foram planejadas para atender às necessidades dos bairros e oferecer melhores condições de atendimento aos moradores.

Com a entrega das novas UBSs, a expectativa é descentralizar os serviços de saúde e facilitar o acesso da população aos atendimentos básicos mais próximos de suas residências.