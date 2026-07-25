Shopping Taboão recebe coleção BT21 inspirada no BTS em evento especial até domingo (26)

Direto da redação

O Shopping Taboão recebe, até domingo (26), uma ativação especial da Cia Beauty com a coleção BT21, linha de produtos inspirada nos personagens criados pelo grupo sul-coreano BTS em parceria com a LINE FRIENDS.

O espaço está instalado na entrada principal do empreendimento e permite que os visitantes conheçam de perto os produtos da coleção, que reúne itens de beleza, autocuidado e produtos colecionáveis com a identidade dos personagens KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA, COOKY e VAN.

A nova linha traz fragrâncias e produtos desenvolvidos para transformar a rotina de cuidados pessoais em uma experiência conectada ao universo da cultura pop. A coleção BT21 ganhou destaque entre fãs do BTS e colecionadores pela combinação entre beleza, personagens e itens temáticos.

A ação faz parte do lançamento nacional da coleção da Cia Beauty, que chegou ao mercado brasileiro em julho e passou a ser comercializada em diferentes pontos de venda, como farmácias, perfumarias e grandes redes de varejo.

Segundo o Shopping Taboão, a iniciativa reforça a proposta de oferecer novidades e experiências diferenciadas aos visitantes, acompanhando tendências dos segmentos de beleza, entretenimento e cultura pop.

Serviço

Evento Cia Beauty BT21

Data: até domingo (26 de julho)

Local: Entrada Principal – Shopping Taboão

Endereço: Avenida Taboão da Serra, 2643 – Centro – Taboão da Serra (SP)