Taboão da Serra terá mais um representante na 12ª temporada do Bake Off Brasil, do SBT

Por Samara Matos, na redação

Taboão da Serra terá mais um representante na televisão nacional. O confeiteiro João Vitor Vasconcelos, conhecido como Vas, foi confirmado na 12ª temporada do Bake Off Brasil, reality de confeitaria do SBT que estreia no dia 1º de agosto, com exibição aos sábados, às 21h15.

Nascido e criado em Taboão da Serra, Vas, de 22 anos, descobriu cedo a paixão pela confeitaria. Aos 13 anos, começou a vender doces e transformou o talento em profissão. Hoje, é proprietário de um ateliê de confeitaria no Jardim Saint Moritz, onde produz bolos e doces artesanais.

A trajetória profissional foi inspirada pela avó, Edite, que trabalhou como merendeira na EMEB Terezinha, em Taboão da Serra. O incentivo da família despertou o interesse pela gastronomia, levando o confeiteiro a se graduar na área e, recentemente, concluir uma pós-graduação em Confeitaria.

Selecionado para integrar o elenco da nova temporada do Bake Off Brasil, Vas afirma que a participação no programa representa a realização de um sonho construído ao longo de anos de dedicação.

“Foi uma experiência única. No início, a ficha ainda não tinha caído. Mas quando cheguei à tenda do SBT, a emoção foi muito grande. Foi como colher os frutos de anos de dedicação à confeitaria”, contou.

Além da realização pessoal, o confeiteiro destaca a responsabilidade de representar a cidade em um programa de alcance nacional.

“Minha expectativa é representar todos os confeiteiros de Taboão da Serra, uma cidade rica em talentos na confeitaria, e poder me destacar no mercado com a visibilidade que o programa proporciona.”

Com a participação de Vas, Taboão da Serra passa a contar com mais um representante no principal reality de confeitaria da televisão brasileira, reforçando o destaque dos profissionais do município no cenário gastronômico.

A 12ª temporada do Bake Off Brasil estreia no dia 1º de agosto, no SBT, às 21h15. O reality será apresentado por Nadja Haddad e terá Beca Milano e Giuseppe Gerundino como jurados, reunindo confeiteiros de diferentes regiões do país em desafios técnicos e criativos.