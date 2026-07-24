VITÓRIA DA REGIÃO: Após anos de luta de Ney Santos e Ely Santos, Arteris deixará a gestão da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116)

Da assessoria de imprensa

Após anos de cobranças por melhorias na BR-116, a concessionária Arteris deixará a administração da Rodovia Régis Bittencourt, encerrando um período marcado por congestionamentos, acidentes e constantes reclamações de motoristas.

Ney Santos e Ely Santos estiveram entre as principais lideranças da região que, ao longo dos últimos anos, participaram de reuniões na ANTT, em Brasília, audiências públicas e mobilizações ao lado de prefeitos e autoridades para cobrar investimentos, melhorias e uma nova realidade para a Régis Bittencourt.

Em maio de 2023, Ney Santos integrou uma comitiva do CONISUD em reunião na ANTT para apresentar as principais demandas da região e defender mudanças na concessão da BR-116. Desde então, a mobilização seguiu firme, com apoio de diversas lideranças regionais, entre elas Ely Santos.

Ao comentar a saída da Arteris, Ney Santos afirmou que a decisão representa uma conquista para toda a população.

“Foram anos de luta, reuniões e cobranças. Nunca desistimos. Agora esperamos que a nova concessionária faça o que a população sempre esperou: investir, cumprir o contrato e respeitar quem utiliza a Régis Bittencourt todos os dias.”

Ely Santos destacou que a mudança representa apenas o começo de uma nova etapa e reforçou que continuará acompanhando de perto a execução das obras e dos investimentos prometidos para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para toda a região.

A expectativa das lideranças é que a nova concessão marque o início de uma nova fase para a BR-116, com investimentos capazes de resolver problemas históricos enfrentados diariamente por milhares de motoristas e moradores do Conisud.