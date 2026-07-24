GRUPO EPR: Nova gestora da Rodovia Régis Bittencourt prevê investir mais de R$ 7,2 bilhões

Direto da Redação

SÃO PAULO — O Grupo EPR venceu o leilão ocorrido nesta quinta-feira (23) para assumir a concessão de 383 km da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), trecho que vai da divisa de Taboão da Serra à região metropolitana de Curitiba (PR). A empresa ofereceu desconto de 22,53% sobre o valor da tarifa básica de pedágio (que atualmente custa R$ 4,30) e terá que investir cerca de R$ 7,2 bilhões em infraestrutura. Outras duas empresas, incluindo a atual gestora, participaram da concorrência.

A rodovia é a principal rodovia para a integração entre as regiões Sudeste e Sul do país, funcionando como a principal rota de ligação entre polos produtivos estratégicos e os portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR).

Com um prazo de vigência de 15 anos, o projeto de concessão prevê um amplo pacote de modernização e ampliação da rodovia, focado no desenvolvimento sustentável e na mobilidade segura. Entre as principais melhorias estruturais anunciadas estão:

69 km de faixas adicionais, incluindo a construção de uma via de subida redundante para a região da Serra do Cafezal.

32 km de vias marginais e diversas correções de traçado para garantir maior fluidez e segurança.

Implementação de ciclovias e 18 novas passarelas para travessia de pedestres.

Além do forte impacto na infraestrutura logística, o projeto promete impulsionar a economia regional. A estimativa da concessionária é de que as obras e a operação da rodovia gerem mais de 102 mil empregos diretos, indiretos e por efeito-renda ao longo do período de contrato.

A partir de agora, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai definir o cronograma para início das operações.