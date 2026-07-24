Aulão gratuito de futsal feminino será realizado neste sábado (25) no Ginásio Zé do Feijão

Direto da redação

O Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra, recebe neste sábado (25) um aulão gratuito de futsal feminino voltado para meninas de 6 a 17 anos. A atividade, promovida pelo Instituto Lince em parceria com o Taboão Magnus, começa às 10h e tem como objetivo incentivar a prática esportiva e ampliar o acesso de crianças e adolescentes ao futsal.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas no próprio ginásio antes do início da atividade. Para participar, basta comparecer ao local no horário marcado.

A expectativa é que o evento fortaleça a modalidade e desperte o interesse de novas atletas. Segundo a técnica do Taboão Magnus, Cris Souza, tricampeã do prêmio de melhor treinadora de futsal feminino do mundo, ações como essa são importantes para aproximar as meninas do esporte e criar novas oportunidades.

Além do aulão deste sábado, o projeto oferece aulas gratuitas de futsal feminino todos os sábados na EMEB Machado de Assis, no Jardim Triângulo. As turmas são divididas por faixa etária: das 9h às 10h para meninas de 6 a 12 anos e das 10h às 11h para adolescentes de 13 a 17 anos.

Serviço

Aulão gratuito de futsal feminino