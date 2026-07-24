GCM de Taboão da Serra reage a assalto e suspeito é baleado em São Paulo

Direto da redação

Um guarda civil municipal (GCM) de Taboão da Serra reagiu a uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira (23), no Jardim Boa Vista, Zona Oeste de São Paulo. Durante a ação, um suspeito foi baleado. O agente não sofreu ferimentos.

Segundo as informações, o GCM voltava para casa após o expediente quando foi abordado por um homem armado que conduzia uma motocicleta vermelha com uma bag de entregas. O criminoso anunciou o assalto e, de acordo com os relatos iniciais, efetuou cerca de cinco disparos contra o guarda.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ocorrência. Em determinado momento, o suspeito desceu da motocicleta e apoiou o veículo no descanso, permanecendo com a arma em mãos. O GCM aproveitou a oportunidade para reagir, dando início a uma troca de tiros.

O suspeito foi atingido por disparos no peito e nas costas. Ele recebeu os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado a um hospital. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre seu estado de saúde.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. A arma utilizada pelo suspeito e a motocicleta empregada na tentativa de roubo serão periciadas.