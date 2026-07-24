Taboão da Serra terá fim de semana de sol entre nuvens e temperaturas de até 23°C

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem se preparar para um fim de semana com manhãs frias e variação de nebulosidade. De acordo com a previsão do tempo, a menor temperatura será de 12°C, registrada nesta sexta-feira (24), quando também há previsão de chuva. No sábado (25) e no domingo (26), o tempo fica firme, sem expectativa de precipitações.

Nesta sexta-feira, o dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas rápidas de chuva ao longo do dia e também durante a noite. Os termômetros variam entre 12°C e 17°C, com 95% de probabilidade de chuva e acumulado estimado em 12,7 milímetros.

No sábado (25), o tempo melhora. A previsão indica sol com muitas nuvens durante todo o dia, sem chuva. A temperatura sobe um pouco, com mínima de 13°C e máxima de 21°C.

Já no domingo (26), o cenário permanece estável, com sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros devem marcar entre 13°C e 23°C, garantindo uma tarde mais agradável para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre.

Apesar da elevação das temperaturas no decorrer do fim de semana, as manhãs continuam frias, exigindo agasalho para quem sair de casa nas primeiras horas do dia.