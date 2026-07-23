Prefeitura de Embu das Artes abre concurso público na área da saúde com salários de R$ 1,8 mil a R$ 23 mil; veja os cargos

Da PMETEA

A Prefeitura de Embu das Artes publicou o Edital nº 001/2026 para a realização de concurso público destinado ao preenchimento de 69 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para a área da Saúde. O certame contempla oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, reforçando o compromisso da administração municipal com a ampliação e o fortalecimento da rede pública de saúde. CLIQUE PARA SE INSCREVER

Os salários variam de R$ 1.816,52 a R$ 13.149,52, de acordo com o cargo. Para os profissionais médicos, a remuneração será de R$ 125,20 por hora de plantão, sendo que os médicos especialistas recebem um acréscimo de 25% sobre esse valor, totalizando R$ 156,50 por hora trabalhada. Para Médicos PSF, o salário é de R$ 23.187,15.

Entre as principais oportunidades estão 10 vagas para Técnico de Enfermagem PSF, com remuneração de R$ 3.376,13, e 5 vagas para Enfermeiro PSF, com salário de R$ 8.443,95. O concurso também oferece vagas para médicos de diversas especialidades, além de Psicólogos, Fonoaudiólogos e Terapeutas Ocupacionais, com cinco vagas para cada uma dessas funções e remuneração de R$ 6.574,76.

As inscrições estarão abertas de 1º de julho a 7 de agosto de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site do INEPAM, instituição responsável pela organização do concurso. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 30 de agosto de 2026.

As taxas de inscrição variam entre R$ 31,91, R$ 64,92 e R$ 75,92, conforme o nível de escolaridade exigido para cada cargo.

O edital também assegura a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para candidatos pretos e pardos, em conformidade com a legislação vigente.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

Com a realização do concurso, a Prefeitura de Embu das Artes fortalece sua política de valorização dos profissionais da saúde, amplia a capacidade de atendimento à população e garante mais eficiência e qualidade nos serviços prestados à comunidade.

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