PM apreende arma de fogo durante atendimento de ocorrência de violência doméstica em Taboão da Serra

Direto da redação

A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica na noite de domingo (19), na Rua Cachoeirinha, em Taboão da Serra.

Segundo informações da corporação, equipes da 2ª Companhia do 36º Batalhão da Polícia Militar do Interior (36º BPM/M) foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma denúncia de violência doméstica.

A solicitante informou que o marido estava embriagado e apresentava comportamento agressivo. Diante da denúncia, os policiais seguiram até o endereço para verificar a situação e garantir a segurança da mulher.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram uma arma de fogo. O caso passou a ser registrado como porte ilegal de arma de fogo.

As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, onde a ocorrência foi registrada. A arma foi apreendida e ficou à disposição da Justiça.