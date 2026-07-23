Segundo fim de semana do Arraial da Arena terá Toque Dez, Filho do Piseiro, Guilherme & Benuto e promoção de Camarote VIP por inscrição

Direto da redação

O Arraial da Arena 2026 entra no segundo fim de semana de programação nesta quinta-feira (23), na Arena Multiuso de Taboão da Serra, com quatro noites de shows, gastronomia, parque de diversões e atrações para toda a família. Entre os destaques da programação estão Filho do Piseiro, Toque Dez e a dupla Guilherme & Benuto, que prometem atrair milhares de pessoas ao evento.

A entrada continua sendo solidária. Para acessar o Arraial, basta doar 1 kg de alimento não perecível, exceto açúcar e sal. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade do município.

A abertura da programação acontece na quinta-feira (23), com apresentações de Wagner & Walmir, Zé Henrique & Gabriel e DJ Serginho.

Na sexta-feira (24), o público poderá acompanhar os shows de Dgyan Lima, Filho do Piseiro e DJ Serginho.

No sábado (25), a animação ficará por conta de Ricardo Fernandez, Toque Dez e DJ Serginho.

Já no domingo (26), encerrando o segundo fim de semana do Arraial, sobem ao palco Guilherme & Benuto, Matheus & Lorenzo e DJ Serginho.

Além dos shows, o Arraial da Arena segue com praça de alimentação, barracas de comidas e bebidas típicas, parque de diversões e diversas atrações para toda a família.

Prefeitura lança promoção de Camarote VIP por inscrição

Uma das novidades deste segundo fim de semana é a promoção de Camarote VIP para alguns dos principais shows do Arraial da Arena. A ação, promovida pela Prefeitura de Taboão da Serra, permite que o público acompanhe as apresentações em um espaço exclusivo mediante inscrição antecipada e doação de alimentos.

A primeira promoção foi destinada ao show de Filho do Piseiro, na sexta-feira (24). Para participar, os interessados precisaram realizar um cadastro no portal eventos.smti.sp.gov.br. Em seguida, devem comparecer à Arena Multiuso, nesta quinta-feira (23), das 10h às 15h, levando 2 kg de alimentos não perecíveis, exceto açúcar e sal, para retirar a pulseira que garante o acesso ao Camarote VIP. As pulseiras são limitadas e distribuídas por ordem de inscrição.

A Prefeitura informou, no entanto, que as inscrições para o Camarote VIP do show de Filho do Piseiro já foram encerradas, após o preenchimento de todas as as vagas disponíveis.

A expectativa é que nesta quinta-feira (23) seja aberta uma nova etapa de inscrições, desta vez para o Camarote VIP do show de Toque Dez, que acontece no sábado (25). O procedimento será o mesmo: cadastro antecipado, doação de 2 kg de alimentos e retirada da pulseira de acesso.

Serviço

Arraial da Arena 2026

Data: até 2 de agosto

Local: Arena Multiuso – Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, Jardim Record, Taboão da Serra

Horários: quintas e sextas-feiras, das 17h à meia-noite; sábados e domingos, das 15h à meia-noite

Entrada: doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto açúcar e sal.