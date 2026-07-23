Secretário anuncia novas bases da GCM, reforço no armamento e ampliação do monitoramento em Taboão da Serra

Por Samara Matos, no Jardim Bom Tempo

A segurança pública de Taboão da Serra deve ganhar novos investimentos nos próximos meses. Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (22), o secretário municipal de Segurança Pública, Luís Peniche, e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Almir Reis, apresentaram um balanço das ações da corporação, comentaram os índices de criminalidade e detalharam medidas que prometem fortalecer o trabalho da Guarda nas ruas.

Entre os principais anúncios estão a implantação de cinco novos pontos de apoio da GCM, a ampliação do sistema de videomonitoramento, a aquisição de novos armamentos e investimentos em tecnologia para reforçar o combate à criminalidade.

Novos pontos de apoio vão ampliar presença da GCM nos bairros

Um dos destaques da coletiva foi a criação de cinco novos pontos de apoio da Guarda Civil Municipal. As estruturas serão instaladas nas regiões do Parque Marabá, Jardim Salete, Pirajuçara, nas proximidades do Shopping Taboão e na entrada da cidade. Segundo Peniche, os espaços não funcionarão como antigas bases fixas, onde guardas permaneciam durante o expediente.

“O objetivo não é deixar dois agentes parados dentro de uma base. A viatura continuará circulando normalmente. Esses locais servirão para que o guarda possa fazer uma pausa rápida, tomar água, utilizar o banheiro e retornar ao patrulhamento”, explicou.

De acordo com o secretário, a proposta é manter as equipes mais próximas das regiões onde atuam, reduzindo o tempo gasto com deslocamentos até a sede da corporação.

O comandante Almir Reis reforçou que a iniciativa também melhora as condições de trabalho dos agentes.

“Hoje, muitas vezes, o guarda precisa atravessar a cidade apenas para usar um banheiro ou fazer uma rápida pausa. Com esses pontos de apoio, ele permanece na região onde está patrulhando e atende a população com mais agilidade.”

Tecnologia passa a ser aliada no combate ao crime

Outro eixo apresentado pela Secretaria é o fortalecimento do monitoramento inteligente.

Atualmente, Taboão da Serra já utiliza câmeras com reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos. A expectativa é ampliar esse sistema e integrar novas tecnologias nos próximos meses.

Entre as novidades anunciadas está a utilização de drones equipados com reconhecimento facial em grandes eventos realizados no município.

Segundo Peniche, caso uma pessoa procurada pela Justiça participe de algum evento monitorado, o sistema poderá identificá-la em tempo real, permitindo uma atuação rápida das equipes da GCM.

Além disso, os futuros pontos de apoio deverão receber totens inteligentes, equipados com câmeras, botão de emergência e comunicação direta com a Central de Operações.

Guarda recebe novas armas

Durante a coletiva, Peniche falou da entrega de 103 pistolas calibre 9 milímetros e cinco fuzis calibre 5.56 para a Guarda Civil Municipal.

Segundo ele, o investimento busca oferecer mais segurança aos agentes durante as ocorrências e substituir gradativamente as antigas pistolas calibre .380.

“O armamento evoluiu e precisamos acompanhar essa evolução para garantir melhores condições de trabalho aos nossos guardas e mais segurança para a população”, afirmou.

O comandante Almir Reis informou que a Prefeitura pretende adquirir cerca de 110 novas armas, permitindo que todo o efetivo utilize armamentos mais modernos.

Peniche também esclareceu que todas as armas foram adquiridas por meio de emendas parlamentares e passam a integrar definitivamente o patrimônio do município, descartando rumores de que os equipamentos seriam alugados.

Prefeitura não prevê novas contratações da GCM

Questionado sobre o aumento do efetivo, Peniche afirmou que, neste momento, a Prefeitura não estuda a realização de concurso público para a Guarda Civil Municipal.

Segundo ele, o impacto financeiro impede novas contratações neste momento.

Como alternativa, a administração pretende ampliar a Diária de Atividade Complementar (DAC), modalidade que permite aos guardas atuarem em jornadas extras, aumentando o efetivo disponível nas ruas.

Patrulha Guardiã acompanha mulheres com medidas protetivas

Durante a entrevista, Peniche também destacou o trabalho desenvolvido pela Patrulha Guardiã Maria da Penha.

Segundo o secretário, atualmente mais de duas mil mulheres com medidas protetivas são acompanhadas pela equipe especializada da GCM.

“O trabalho não acontece apenas depois da agressão. As equipes acompanham essas mulheres de forma permanente para verificar se o agressor está cumprindo a medida protetiva e oferecer suporte quando necessário.”

Queda nos índices de criminalidade

Ao apresentar os indicadores da segurança pública, Peniche afirmou que os resultados demonstram avanço, mas ressaltou que ainda há desafios, principalmente em relação aos roubos registrados durante a noite e a madrugada.

“Nós sabemos que a população ainda enfrenta esse problema. Não estaremos satisfeitos enquanto houver pessoas sendo vítimas. Nosso compromisso é continuar investindo em inteligência, tecnologia e presença da Guarda nas ruas.”

O secretário também reforçou a importância de que vítimas registrem boletim de ocorrência.

“É o boletim de ocorrência que nos permite identificar onde os crimes estão acontecendo e direcionar o policiamento. Quando o registro não é feito, aquela ocorrência deixa de entrar nas estatísticas.”

Segundo os dados apresentados, a GCM realizou 518 atendimentos em junho, conduziu 77 pessoas à Delegacia de Polícia, efetuou 24 prisões em flagrante e recapturou seis procurados pela Justiça.

Os indicadores também apontam redução de 37,1% nos roubos, na comparação com junho de 2024, e queda de 33,8% nos furtos no primeiro semestre deste ano.

Ao encerrar a coletiva, Peniche reafirmou que a estratégia da Secretaria continuará baseada na integração entre inteligência, tecnologia e presença ostensiva da Guarda Civil Municipal.

Já o comandante Almir Reis resumiu o objetivo dos investimentos: