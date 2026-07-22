Encontro das Pretas na OAB Taboão da Serra nesta quinta (23) debate protagonismo feminino negro

Direto da Redação

A Associação Manas Pretas e a OAB Taboão da Serra, através da Comissão de Igualdade Racial, promovem nesta quinta-feira (23), às 18h, o Encontro das Pretas com a OAB, evento que integra a programação do Julho das Pretas e tem como objetivo fortalecer o protagonismo das mulheres negras por meio do diálogo, da troca de experiências e da valorização da diversidade.

O encontro será realizado na sede da OAB Taboão da Serra e reunirá mulheres, lideranças, profissionais e representantes da sociedade civil para discutir temas ligados à representatividade, empreendedorismo, direitos, equidade racial e igualdade de gênero.

Entre as palestrantes confirmadas estão Midiam Almeida, comunicadora, jornalista e presidente da Associação Manas Pretas, além de Marília Simão, empresária palestrante e mentora e Aline Torres, gestora pública e especialista em cultura e inovação, que compartilharão experiências e reflexões sobre os desafios enfrentados pelas mulheres negras e a importância da ocupação de espaços de liderança na sociedade.

Julho das Pretas

A iniciativa faz parte das ações do Julho das Pretas, movimento nacional que promove debates sobre a luta, a resistência e as conquistas das mulheres negras. A programação também antecede o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, data criada para reconhecer a contribuição histórica dessas mulheres e reforçar a necessidade do enfrentamento ao racismo e às desigualdades de gênero.

Serviço

Encontro das Pretas com a OAB Taboão

Data: quinta-feira, 23 de julho | Horário: 18h

Entrada Gratuita

Local: OAB Taboão da Serra (Rua Ernesto Rosa da Fonseca, 73 – Parque Pinheiros)