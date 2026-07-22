Confeiteiro de Taboão da Serra integra elenco da 12ª temporada do Bake Off Brasil, no SBT

Por Samara Matos, na redação

O confeiteiro Victor Mariano, de 25 anos, morador de Taboão da Serra, é um dos participantes da 12ª temporada do Bake Off Brasil, reality de confeitaria do SBT. Conhecido na cidade como Formiga, ele estreia na competição nacional no dia 1º de agosto, com exibição aos sábados, às 21h15.

Morador da região do Jardim das Oliveiras,Victor nasceu e cresceu no município e estudou no Colégio Adventista de Taboão da Serra. O apelido “Formiga”, que o acompanha desde o ensino fundamental por causa da baixa estatura, acabou se transformando também em sua marca profissional, unindo a paixão pelos doces ao nome do perfil nas redes sociais, Formigas Doces.

A participação no Bake Off representa a realização de um sonho que começou há alguns anos. Em 2024, Victor chegou a se inscrever para o programa, mas não foi selecionado para o elenco final. Sem desistir, fez uma nova inscrição este ano e conquistou a tão esperada vaga.

“Eu estava muito confiante. Quando descobri que tinha sido selecionado, recebi uma ligação da Nadja Haddad. Eu estava no carro com a minha mãe e nós ficamos cerca de cinco minutos chorando de felicidade”, contou.

Para o confeiteiro, a expectativa para a competição é a melhor possível.

“Quero ir de coração aberto para essa nova fase. Amo viver novas experiências e acredito que vou aprender muito durante esse processo. Fazer parte de algo tão grande é a realização de um sonho.”

Além da disputa pelo título de melhor confeiteiro amador do país, Victor destaca o orgulho de representar Taboão da Serra em um dos principais realitys gastronômicos da televisão brasileira.

Com talento e dedicação à confeitaria, ele espera inspirar outras pessoas a acreditarem nos próprios sonhos e mostra que a persistência foi fundamental para conquistar a oportunidade de participar do programa.

Quando estreia o Bake Off Brasil 2026?

A 12ª temporada do Bake Off Brasil estreia no dia 1º de agosto, no SBT, com exibição aos sábados, às 21h15. O programa continuará sendo comandado por Nadja Haddad, com Beca Milano como jurada e Giuseppe Gerundino integrando o time de avaliação.

Além da transmissão na TV aberta, os episódios também serão disponibilizados no Discovery Home & Health e na HBO Max a partir do dia 7 de agosto.