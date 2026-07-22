GCM recupera três motocicletas e reforça ações de segurança em Embu das Artes

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Embu das Artes recuperou três motocicletas durante patrulhamento realizado no último fim de semana na Rua Suécia. A ação reforça o trabalho desenvolvido pela corporação no combate à criminalidade e integra as medidas adotadas pela Prefeitura para ampliar a segurança no município.

De acordo com a administração municipal, uma das motocicletas havia sido roubada e foi devolvida à proprietária. As outras duas apresentavam ligação com crimes registrados na região e foram apreendidas para investigação.

Reforço na segurança pública de Embu das Artes

A recuperação dos veículos acontece em meio aos investimentos realizados pela Prefeitura para fortalecer a atuação da GCM. Recentemente, a corporação recebeu 20 novas viaturas zero quilômetro e 11 motocicletas, ampliando a capacidade de patrulhamento em diferentes bairros da cidade.

Além da renovação da frota, 26 novos guardas civis municipais passaram a integrar o efetivo, aumentando a presença das equipes nas ruas e agilizando o atendimento às ocorrências.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é intensificar o patrulhamento preventivo, ampliar as ações ostensivas e oferecer mais segurança aos moradores.

Operação Tolerância Zero intensifica combate ao crime

Outra frente de atuação é a Operação Tolerância Zero, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. A iniciativa reúne diariamente equipes da GCM, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, em ações integradas de combate à criminalidade.

As operações incluem:

Patrulhamento tático em pontos estratégicos;

Bloqueios e abordagens de veículos e motocicletas;

Combate a quadrilhas especializadas em roubos e furtos;

Fiscalização de crimes de trânsito;

Operações de Lei Seca;

Fiscalização contra perturbação do sossego e som alto.

Investimentos para ampliar a segurança

A Prefeitura de Embu das Artes afirma que continuará investindo em tecnologia, equipamentos, ampliação da frota e integração entre as forças de segurança para fortalecer o combate ao crime e aumentar a sensação de segurança da população.

Com o reforço no efetivo, novas viaturas e operações permanentes, a expectativa é ampliar a presença da Guarda Civil Municipal nas ruas e garantir respostas mais rápidas às ocorrências registradas na cidade.