Shopping Taboão realiza feira de adoção de cães e gatos na sexta (24), sábado (25) e domingo (26)

Direto da redação

O Shopping Taboão recebe, entre sexta-feira (24) e domingo (26), mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos, realizada em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra e a ONG PATRE. A ação tem como objetivo incentivar a adoção responsável e conscientizar a população sobre a causa animal.

A feira será realizada em frente à Drogaria São Paulo, dentro do Shopping Taboão. Na sexta-feira (24) e no sábado (25), o atendimento acontece das 12h às 18h, com cães e gatos levados pela Prefeitura de Taboão da Serra. Todos os animais estarão vacinados, castrados e aptos para adoção.

Já no domingo (26), a feira será realizada das 14h às 19h, sob responsabilidade da ONG PATRE, que apresentará os animais disponíveis e orientará os interessados sobre o processo de adoção.

Além de encontrar um novo lar para cães e gatos resgatados, a iniciativa busca reforçar a importância da guarda responsável e dos cuidados necessários com os animais após a adoção.

Segundo João Almeida, gerente de Marketing do Shopping Taboão, a feira já faz parte do calendário de ações sociais do empreendimento e representa uma oportunidade de aproximar a comunidade da causa animal.

Quem não puder adotar um pet também pode contribuir divulgando a iniciativa e conhecendo o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Taboão da Serra e pela ONG PATRE em defesa dos animais.

Serviço

Feira de Adoção de Cães e Gatos

Datas: sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26)

Horários:

Sexta-feira (24): das 12h às 18h

Sábado (25): das 12h às 18h

Domingo (26): das 14h às 19h

Local: Em frente à Drogaria São Paulo, no Shopping Taboão

Endereço: Avenida Taboão da Serra, 2.643 – Centro, Taboão da Serra