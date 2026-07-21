Florada dos ipês chama a atenção e embeleza Taboão da Serra

Direto da redação

Quem circula por Taboão da Serra já pode notar um dos espetáculos mais aguardados do ano: a florada dos ipês. Em diferentes pontos da cidade, as árvores exibem flores em tons de rosa, amarelo, branco e roxo, transformando ruas, praças e avenidas em verdadeiros cartões-postais.

A floração acontece, principalmente, durante o inverno, quando o clima é mais seco. Nessa época, os ipês perdem quase todas as folhas antes de florescer, concentrando a energia na produção das flores. Esse fenômeno faz com que as copas fiquem completamente coloridas por alguns dias ou semanas, dependendo das condições climáticas.

Considerado uma das árvores mais emblemáticas do Brasil, o ipê é valorizado não apenas pela beleza, mas também por sua importância ambiental. Suas flores atraem abelhas, beija-flores e outros polinizadores, contribuindo para a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas urbanos.

Além de embelezar a cidade, a presença dos ipês ajuda a amenizar as altas temperaturas, melhora a qualidade do ar e reforça a importância da arborização nas áreas urbanas.

Em Taboão da Serra, a florada já desperta a atenção de moradores, que aproveitam o cenário para contemplar a paisagem e registrar o momento. A beleza das árvores, que dura poucas semanas, marca a estação e lembra que a natureza também tem seu espaço em meio ao ritmo acelerado da cidade.