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Mulher é presa pela GCM após furtar cosméticos de duas lojas; diz que agiu “para ajudar o filho preso”

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Direto da redação 

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira (20) após furtar produtos cosméticos de duas lojas em Taboão da Serra. A prisão foi realizada por guardas civis municipais durante patrulhamento no Jardim Mituzi, depois que moradores alertaram a equipe sobre a ação da suspeita.

A mulher havia furtado produtos de uma unidade da Perfumaria Goya, localizada na Estrada Kizaemon Takeuti, e, na sequência, entrou em outro estabelecimento na Rua Luís Carlos Ventura, onde também subtraiu mercadorias. Ela foi localizada pouco tempo depois e abordada pelos agentes.

Durante a abordagem, a suspeita admitiu o crime e afirmou que praticou os furtos em razão da situação do filho, que está preso. Ela também declarou que não pretendia utilizar os produtos nem revendê-los.

Com a mulher foram recuperados 42 produtos cosméticos, avaliados em R$ 957,09. As mercadorias foram apreendidas e restituídas ao representante da empresa vítima.

A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto.

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