MDB homologa candidatura de Eduardo Nóbrega à reeleição

Direto da redação

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega teve sua candidatura à reeleição homologada pelo MDB durante a Convenção Estadual do partido, realizada nesta segunda-feira (20). Com a decisão, o parlamentar disputará novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A convenção foi realizada de forma on-line, reunindo filiados e dirigentes do partido. Paralelamente, Eduardo Nóbrega promoveu uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube para acompanhar esse momento ao lado de centenas de lideranças políticas e apoiadores espalhados por diversas cidades paulistas.

Advogado, Eduardo Nóbrega consolidou sua atuação como um dos parlamentares de maior atuação na Região Metropolitana de São Paulo, articulando investimentos, destravando obras estruturantes e destinando recursos para dezenas de municípios paulistas.

Entre as principais entregas do mandato estão a articulação que contribuiu para tirar do papel a extensão da Linha 4-Amarela do Metrô até Taboão da Serra; a viabilização das alças de acesso do Rodoanel em Itapecerica da Serra; a atualização da Lei Específica da Guarapiranga, ampliando as possibilidades de desenvolvimento da região; e a articulação de R$ 50 milhões em investimentos para obras de pavimentação e recapeamento em Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

Na causa animal, Eduardo Nóbrega é autor da Lei Bob Coveiro, que garante às famílias o direito ao sepultamento de animais de estimação em jazigos familiares, uma iniciativa pioneira que trouxe mais dignidade e respeito aos tutores. Durante o mandato, também destinou mais de R$ 150 milhões em emendas parlamentares e recursos para municípios paulistas, beneficiando áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, mobilidade urbana, esporte e segurança pública.

Ao comentar a homologação, Eduardo Nóbrega afirmou que recebe a decisão do partido com gratidão e responsabilidade.

“Recebo essa missão com muita gratidão e responsabilidade. Agradeço a Deus, à minha família, aos amigos, às lideranças e a todas as pessoas que caminham ao nosso lado. Seguiremos trabalhando com diálogo, compromisso e resultados para melhorar a vida da população paulista.”

Com a candidatura homologada pelo MDB, Eduardo Nóbrega inicia oficialmente uma nova etapa de sua trajetória política, reafirmando o compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento dos municípios paulistas, buscando investimentos, fortalecendo políticas públicas e defendendo soluções que melhorem a vida da população.