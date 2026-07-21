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GCM prende suspeito de roubar aliança de mulher em Taboão da Serra

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Direto da redação 

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra na tarde desta segunda-feira (20), suspeito de roubar a aliança de uma mulher na região central da cidade. O indivíduo utilizava uma motocicleta e uma mochila de aplicativo de entregas para se passar por entregador e facilitar a abordagem à vítima.

De acordo com a GCM, o roubo ocorreu em uma via pública do município. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem aborda a vítima e exige a entrega da aliança. Após a ação, ele fugiu de motocicleta.

Assim que foi acionada, a Guarda Municipal identificou a motocicleta utilizada na fuga e iniciou as buscas. O suspeito foi localizado pouco tempo depois e preso em flagrante. Com ele, os agentes recuperaram a aliança roubada.

Durante a abordagem, também foram apreendidos a motocicleta, um capacete e a mochila de entregador utilizada na ação.

A vítima reconheceu o autor do roubo na delegacia e recebeu a aliança de volta. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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