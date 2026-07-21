GCM prende suspeito de roubar aliança de mulher em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra na tarde desta segunda-feira (20), suspeito de roubar a aliança de uma mulher na região central da cidade. O indivíduo utilizava uma motocicleta e uma mochila de aplicativo de entregas para se passar por entregador e facilitar a abordagem à vítima.

De acordo com a GCM, o roubo ocorreu em uma via pública do município. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem aborda a vítima e exige a entrega da aliança. Após a ação, ele fugiu de motocicleta.

Assim que foi acionada, a Guarda Municipal identificou a motocicleta utilizada na fuga e iniciou as buscas. O suspeito foi localizado pouco tempo depois e preso em flagrante. Com ele, os agentes recuperaram a aliança roubada.

Durante a abordagem, também foram apreendidos a motocicleta, um capacete e a mochila de entregador utilizada na ação.

A vítima reconheceu o autor do roubo na delegacia e recebeu a aliança de volta. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.