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Região do CONISUD tem mais de 930 mil eleitores e amplia peso político nas eleições de 2026

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Direto da Redação

Os municípios que formam o Conisud, consórcio que reúne nove cidades, têm 930.133 eleitores aptos a votarem nas Eleições de 2026, que vão eleger presidente, governador, senadores, deputados estaduais e federais. Os dados oficiais foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As Eleições 2026 serão realizadas em 4 de outubro, quando os brasileiros escolherão presidente da República, governadores, dois senadores, 70 deputados federais e 94 deputados estaduais. Havendo necessidade de segundo turno para presidente e governador, a nova votação ocorrerá em 25 de outubro.

No CONISUD, Taboão da Serra concentra o maior eleitorado, com 211.993 votantes, seguida por Embu das Artes (206.357) e Cotia (193.983). Na sequência aparecem Itapecerica da Serra (124.097), Ibiúna (62.044), Embu-Guaçu (53.804), Vargem Grande Paulista (43.031), Juquitiba (22.851) e São Lourenço da Serra (11.973).

REPRESENTANTES NA ALESP E CÂMARA

Atualmente, a região tem dois representantes com mandato em exercício na Assembleia Legislativa de São Paulo, que são os deputados estaduais Analice Fernandes e Dr. Eduardo Nóbrega. Já em Brasília, Ely Santos, ficou na 1ª suplência após a eleição de 2022, mas exerceu o mandato como deputada por quase três anos, enquanto o deputado eleito exercia o cargo de secretário em São Paulo.

Além de discutir os destinos do Estado e do país, os deputados podem destinar emendas (dinheiro) impositivas para os municípios, além de lutar por investimentos nas cidades.

Eleitorado do CONISUD para as Eleições 2026

MunicípioEleitores
Taboão da Serra211.993
Embu das Artes206.357
Cotia193.983
Itapecerica da Serra124.097
Ibiúna62.044
Embu-Guaçu53.804
Vargem Grande Paulista43.031
Juquitiba22.851
São Lourenço da Serra11.973
Total930.133

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