Região do CONISUD tem mais de 930 mil eleitores e amplia peso político nas eleições de 2026

Direto da Redação

Os municípios que formam o Conisud, consórcio que reúne nove cidades, têm 930.133 eleitores aptos a votarem nas Eleições de 2026, que vão eleger presidente, governador, senadores, deputados estaduais e federais. Os dados oficiais foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As Eleições 2026 serão realizadas em 4 de outubro, quando os brasileiros escolherão presidente da República, governadores, dois senadores, 70 deputados federais e 94 deputados estaduais. Havendo necessidade de segundo turno para presidente e governador, a nova votação ocorrerá em 25 de outubro.

No CONISUD, Taboão da Serra concentra o maior eleitorado, com 211.993 votantes, seguida por Embu das Artes (206.357) e Cotia (193.983). Na sequência aparecem Itapecerica da Serra (124.097), Ibiúna (62.044), Embu-Guaçu (53.804), Vargem Grande Paulista (43.031), Juquitiba (22.851) e São Lourenço da Serra (11.973).

REPRESENTANTES NA ALESP E CÂMARA

Atualmente, a região tem dois representantes com mandato em exercício na Assembleia Legislativa de São Paulo, que são os deputados estaduais Analice Fernandes e Dr. Eduardo Nóbrega. Já em Brasília, Ely Santos, ficou na 1ª suplência após a eleição de 2022, mas exerceu o mandato como deputada por quase três anos, enquanto o deputado eleito exercia o cargo de secretário em São Paulo.

Além de discutir os destinos do Estado e do país, os deputados podem destinar emendas (dinheiro) impositivas para os municípios, além de lutar por investimentos nas cidades.

Eleitorado do CONISUD para as Eleições 2026