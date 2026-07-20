Vereador Anderson Nóbrega agradece reconhecimento da UniFECAF por sua luta na geração de empregos em Taboão da Serra

Da assessoria do vereador

O vereador Anderson Nóbrega foi homenageado pela UniFECAF com um Título de Reconhecimento de Parceria, por sua atuação em defesa da geração de empregos e da ampliação de oportunidades para os moradores de Taboão da Serra.

A homenagem reforça o impacto das ações lideradas pelo parlamentar, que, ao longo dos últimos anos, tem atuado na realização de mutirões de emprego, processos seletivos e iniciativas voltadas à aproximação entre empresas e trabalhadores, contribuindo para que centenas de pessoas conquistem uma vaga no mercado de trabalho.

Recentemente, Anderson também recebeu o título de Embaixador do Emprego, reconhecimento que evidencia seu compromisso com o desenvolvimento econômico da cidade e com a promoção de políticas públicas voltadas à empregabilidade.

O vereador agradeceu a homenagem e destacou que o reconhecimento fortalece seu compromisso de continuar trabalhando por quem busca uma oportunidade.

“Recebo esse reconhecimento com muita alegria e, acima de tudo, com um grande senso de responsabilidade. Cada pessoa que consegue um emprego representa uma família que ganha esperança e dignidade. Esse sempre foi o propósito do nosso mandato: criar oportunidades e fazer a diferença na vida das pessoas. Agradeço à UniFECAF por essa homenagem e sigo motivado a trabalhar ainda mais pela geração de empregos em Taboão da Serra”, afirmou Anderson Nóbrega.

O CEO da UniFECAF, Marcel Gama, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo vereador em benefício da população.

“Reconhecer o trabalho do vereador Anderson Nóbrega é valorizar alguém que faz da geração de empregos uma missão. Sua dedicação em aproximar oportunidades da população tem produzido resultados concretos e transformado vidas. Essa homenagem representa nosso agradecimento e respeito por esse trabalho que beneficia toda Taboão da Serra”, destacou Gama.

A homenagem reafirma a importância de iniciativas voltadas à empregabilidade e reconhece o esforço de quem trabalha diariamente para ampliar oportunidades e fortalecer o desenvolvimento de Taboão da Serra.