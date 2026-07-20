Semana começa com tempo firme e termina com chuva em Taboão da Serra; veja a previsão

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem ter uma semana de tempo estável nos primeiros dias, com manhãs frias, tardes de sol e sem previsão de chuva. A mudança no tempo está prevista para quinta-feira (23), quando uma frente fria deve provocar pancadas de chuva e queda nas temperaturas.

De segunda-feira (20) até quarta-feira (22), o predomínio será de sol entre poucas e muitas nuvens, com temperaturas variando entre 11°C e 24°C. A umidade do ar permanece elevada durante as manhãs, favorecendo a formação de nevoeiro em alguns pontos da cidade.

Na quinta-feira (23), a previsão indica aumento da nebulosidade e 72% de chance de chuva, com acumulado de aproximadamente 4,2 milímetros. Os termômetros devem marcar entre 12°C e 17°C.

Já na sexta-feira (24), o tempo segue instável. A previsão é de sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A temperatura cai ainda mais, variando entre 12°C e 15°C, com volume de chuva estimado em 13,1 milímetros.

Previsão do tempo em Taboão da Serra