Bilhete Único de Estudante abre solicitações para o segundo semestre de 2026; veja como pedir

Direto da redação

Estudantes que utilizam o Bilhete Único de Estudante já podem solicitar a emissão da primeira via ou a revalidação do benefício para o segundo semestre de 2026. O prazo vai até 14 de novembro.

A medida também interessa a estudantes de Taboão da Serra e de outras cidades da Grande São Paulo que estudam na capital e utilizam o transporte público para o deslocamento diário.

Quem já utilizou o Bilhete Único de Estudante no primeiro semestre e continua matriculado nas mesmas condições terá o benefício reativado automaticamente e sem custo, desde que a instituição de ensino atualize a matrícula no sistema da SPTrans.

Como solicitar

Os estudantes que ainda não possuem o cartão ou precisam revalidá-lo devem informar à instituição de ensino que desejam utilizar o benefício. Após a atualização dos dados pela escola ou faculdade, a solicitação poderá ser feita no portal da SPTrans.

A emissão da primeira via e a revalidação custam R$ 37,10, valor equivalente a sete tarifas de ônibus.

Os cartões emitidos a partir de 2022 podem ser revalidados, desde que estejam em boas condições. Já os emitidos em 2021 ou antes exigem a solicitação de uma nova via.

Segunda via

Em caso de perda ou dano, a segunda via também custa R$ 37,10. O estudante pode optar por receber o cartão em casa mediante pagamento de R$ 15,90 pela entrega ou retirá-lo gratuitamente em um posto da SPTrans.

As solicitações e mais informações estão disponíveis no portal da SPTrans: Bilhete Único de Estudante.