Impacto Saúde em Ação terá mutirão de cirurgia vascular neste domingo (26) em Embu das Artes

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes realiza neste domingo (26) mais uma etapa do programa Impacto Saúde em Ação, iniciativa criada para reduzir a fila de espera por cirurgia vascular no município.

A ação acontece na Casa da Família Embuense, no bairro Santa Tereza, das 7h às 16h, com atendimento aos pacientes previamente contemplados pelo programa.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é acelerar a realização de procedimentos e consultas especializadas para pacientes que aguardavam atendimento. A iniciativa prevê beneficiar mais de 900 moradores, e mais de 340 pessoas já foram atendidas nas primeiras etapas do mutirão.

Durante o atendimento, os pacientes passam por avaliação com especialista e, quando necessário, realizam exame de Doppler atualizado e tratamento de varizes com espuma, de forma gratuita.

O programa faz parte das ações da administração municipal para ampliar o acesso à saúde especializada, reduzir o tempo de espera por procedimentos e oferecer atendimento mais ágil à população.

Quem será atendido

Os atendimentos são destinados aos pacientes que já fazem parte da ação de redução da fila da cirurgia vascular, conforme convocação da Prefeitura.

Serviço

Impacto Saúde em Ação – Cirurgia Vascular

Data: domingo, 26 de julho

domingo, 26 de julho Horário: das 7h às 16h

das 7h às 16h Local: Casa da Família Embuense – Santa Tereza

Atendimentos oferecidos:

Consulta com especialista;

Exame de Doppler atualizado (quando necessário);

Tratamento de varizes com espuma (quando necessário).

A Prefeitura orienta que moradores com dúvidas sobre a ação procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) onde são atendidos para obter mais informações sobre o programa e os critérios de participação