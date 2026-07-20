PM prende homem em flagrante após ameaças e impedir ex-companheira de deixar residência em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante na manhã da última quarta-feira (15) após manter a ex-companheira em cárcere privado, ameaçá-la de morte e impedir que ela deixasse a residência, em Taboão da Serra.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 36º Batalhão foram acionadas pelo Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, moradores informaram que o homem mantinha a ex-companheira trancada dentro do imóvel.

Ao chegarem, os policiais encontraram o suspeito com a vítima no interior da residência. Segundo a PM, ele estava bastante alterado e, durante toda a negociação, fazia ameaças de que mataria a ex-companheira e, em seguida, tiraria a própria vida.

Após uma longa conversa, os policiais conseguiram acalmar a situação e convencer o homem a liberar a vítima e deixar o imóvel.

Ainda conforme a corporação, o suspeito afirmou que a ex-companheira havia retornado à residência para retirar seus pertences e que, por esse motivo, decidiu impedir que ela fosse embora.

A mulher foi encaminhada para atendimento médico, enquanto o homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça, cárcere privado, lesão corporal e violência doméstica. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.