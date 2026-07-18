Eleições 2026: convenções partidárias para escolha de candidatos começam na segunda-feira (20)

Direto da redação / Informações do TSE

A partir da próxima segunda-feira (20), começa o período de convenções partidárias para as Eleições Gerais de 2026. Até o dia 5 de agosto, partidos políticos e federações poderão realizar reuniões para escolher oficialmente seus candidatos e definir alianças para a disputa eleitoral.

Nas eleições deste ano, os eleitores irão às urnas para escolher os representantes dos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

As convenções são uma etapa obrigatória do calendário eleitoral e funcionam como o momento em que os partidos definem quais nomes irão representar cada legenda na disputa. Os encontros podem ser realizados de forma presencial, virtual ou híbrida.

Após a decisão, os partidos precisam enviar à Justiça Eleitoral a documentação com as informações da convenção, incluindo a ata da reunião e a lista de presença dos participantes. O envio deve ser feito por meio do sistema CANDex até o dia seguinte à realização do encontro.

Regras para partidos e federações

Para que a convenção tenha validade, o partido precisa estar com sua estrutura regularizada na Justiça Eleitoral da região onde ocorrerá a disputa.

No caso das federações partidárias, as regras são diferentes. As siglas que fazem parte de uma federação atuam como uma única organização durante um período mínimo de quatro anos. Por isso, a escolha de candidatos e demais decisões precisam ser apresentadas em um documento conjunto, e não de forma separada por cada partido.

Mudanças no sistema de candidaturas

Uma das novidades das Eleições 2026 está no sistema utilizado pelos partidos para enviar os dados das convenções. O CANDex passou a funcionar totalmente pela internet, permitindo o acesso por diferentes dispositivos sem a necessidade de instalar programas.

O sistema também recebeu novas ferramentas de segurança. O acesso de dirigentes partidários passa a exigir autenticação por meio do e-Título ou da conta Gov.br, com dupla verificação.

Outra mudança é a integração do sistema com o cadastro eleitoral. Com isso, ao inserir o nome de um candidato na ata da convenção, parte dos dados pessoais disponíveis poderá ser preenchida automaticamente, cabendo ao partido conferir e validar as informações.

Além disso, o antigo livro físico de atas foi substituído pelo registro digital. A participação dos integrantes das convenções poderá ser confirmada por meios eletrônicos, como assinatura digital ou outros mecanismos de identificação.

Próximas etapas

Depois das convenções, os partidos deverão apresentar os pedidos de registro de candidatura à Justiça Eleitoral. A partir dessas solicitações, os dados serão encaminhados para a Receita Federal para a emissão do CNPJ de campanha.

A realização das convenções marca o início de uma nova fase do calendário eleitoral até a definição dos candidatos que estarão nas urnas em outubro de 2026.