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Fim de semana terá máxima de 24°C e sem chances de chuva em Taboão da Serra

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Direto da redação

Depois de dias de temperaturas baixas, os moradores de Taboão da Serra terão um fim de semana de tempo estável e sem previsão de chuva. A máxima deve chegar aos 24°C entre sexta-feira (17) e domingo (19), enquanto as manhãs continuam frias, com mínimas entre 8°C e 10°C.

Nesta sexta-feira (17), os termômetros variam de 8°C a 24°C. O céu permanece aberto durante todo o dia, favorecendo a presença do sol desde as primeiras horas da manhã até a noite.

No sábado (18), a mínima sobe para 9°C, mas a máxima segue em 24°C. A previsão indica sol durante todo o dia, com aumento de nuvens à tarde, sem risco de chuva.

Já no domingo (19), o tempo continua firme. A temperatura varia entre 10°C e 24°C, com predomínio de sol e céu limpo, mantendo as condições favoráveis para quem pretende aproveitar os eventos e atividades ao ar livre na cidade.

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