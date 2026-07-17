Fim de semana terá máxima de 24°C e sem chances de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

Depois de dias de temperaturas baixas, os moradores de Taboão da Serra terão um fim de semana de tempo estável e sem previsão de chuva. A máxima deve chegar aos 24°C entre sexta-feira (17) e domingo (19), enquanto as manhãs continuam frias, com mínimas entre 8°C e 10°C.

Nesta sexta-feira (17), os termômetros variam de 8°C a 24°C. O céu permanece aberto durante todo o dia, favorecendo a presença do sol desde as primeiras horas da manhã até a noite.

No sábado (18), a mínima sobe para 9°C, mas a máxima segue em 24°C. A previsão indica sol durante todo o dia, com aumento de nuvens à tarde, sem risco de chuva.

Já no domingo (19), o tempo continua firme. A temperatura varia entre 10°C e 24°C, com predomínio de sol e céu limpo, mantendo as condições favoráveis para quem pretende aproveitar os eventos e atividades ao ar livre na cidade.