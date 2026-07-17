Helicóptero Águia é acionado para resgate após grave acidente entre caminhão e moto em Taboão da Serra

Direto da redação

Um grave acidente entre um caminhão e uma motocicleta mobilizou equipes de resgate na tarde desta sexta-feira (17) na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Taboão da Serra. A ocorrência foi registrada na altura do km 277, no sentido São Paulo.

Duas pessoas ficaram feridas na colisão. Segundo as primeiras informações, as vítimas sofreram fraturas e lesões faciais e receberam atendimento das equipes de emergência ainda no local.

Devido à gravidade da ocorrência, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para auxiliar no resgate. Uma das vítimas foi estabilizada e embarcada na aeronave com o auxílio de equipamentos de ventilação manual. Até a última atualização, o hospital para onde ela seria encaminhada ainda não havia sido informado.

Trânsito ficou parcialmente interditado

O acidente provocou a interdição parcial da pista no sentido São Paulo, causando congestionamento na região. Houve também reflexos no sentido Curitiba, com lentidão para os motoristas que passavam pelo local.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia, do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal atuaram no atendimento da ocorrência e na organização do trânsito.

As circunstâncias que provocaram a colisão entre o caminhão e a motocicleta ainda serão apuradas pelas autoridades.

Motoristas que trafegam pela Régis Bittencourt devem redobrar a atenção e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas até a completa liberação da via.