Shopping Taboão recebe encontro de carros antigos neste domingo (19) com entrada gratuita

Direto da redação

Os apaixonados por carros antigos, esportivos e veículos personalizados têm um programa especial neste domingo (19). O Shopping Taboão recebe o The Haze Mob, encontro automotivo que reunirá mais de 30 veículos em exposição no estacionamento do empreendimento, das 13h às 19h, com entrada gratuita.

O evento promete reunir modelos clássicos, esportivos, antigos, personalizados e projetos exclusivos, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer de perto veículos que marcaram época e conversar com seus proprietários sobre restauração, customização, preparação e conservação automotiva.

Realizado em parceria com o Shopping Taboão, o encontro tem como objetivo reunir colecionadores, expositores e admiradores da cultura automotiva em um ambiente organizado e voltado para toda a família. A expectativa é receber visitantes de Taboão da Serra e de cidades da região.

Além da exposição dos veículos, o evento busca incentivar a troca de experiências entre os participantes, permitindo que o público conheça a história de cada automóvel e os detalhes dos projetos apresentados.

“O Shopping Taboão procura oferecer uma programação diversificada, capaz de atender diferentes perfis de público e transformar o empreendimento em um espaço de convivência para toda a região. Receber o The Haze Mob amplia essa proposta ao abrir espaço para um segmento que reúne milhares de admiradores e demonstra que eventos organizados fortalecem a relação entre o shopping, a comunidade e os visitantes”, destaca João Almeida, gerente de Marketing do Shopping Taboão.

Serviço

The Haze Mob – Encontro de Carros Antigos e Personalizados