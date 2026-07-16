Câmara Municipal de Taboão da Serra mantém atendimento à população durante recesso parlamentar

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra entrou em recesso parlamentar após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) realizada no dia 2 de julho. Com isso, as sessões legislativas estão suspensas ao longo de todo o mês de julho, como prevê o Regimento Interno da Casa.

Apesar disso, o setor administrativo da Câmara Municipal continua funcionando normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, assim como o atendimento nos gabinetes dos vereadores.

O presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, explicou que o recesso não significa paralisação dos trabalhos do Legislativo. “As sessões legislativas ficam suspensas durante esse período, mas a Câmara permanece aberta e os gabinetes dos vereadores continuam atendendo normalmente”, afirmou.

As sessões ordinárias serão retomadas na primeira terça-feira de agosto, conforme prevê o Regimento Interno.

SERVIÇO:

Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena | Taboão da Serra | SP

Telefone: (11) 4788-9300