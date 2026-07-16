Condenado por homicídio em Taboão da Serra é preso após ser localizado na Bahia

Direto da redação

Um homem de 56 anos, condenado por homicídio cometido em Taboão da Serra, foi preso nesta terça-feira (15) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O mandado de prisão definitiva havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra, após condenação com trânsito em julgado.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o crime ocorreu em 2024. Desde então, o condenado era considerado foragido da Justiça.

Após trabalho de investigação, equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sudoeste) e do Serviço de Inteligência (SI) da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN) localizaram o homem em uma residência no bairro Cruzeiro, em Vitória da Conquista.

A prisão foi realizada durante a Operação VITA, ação da Polícia Civil da Bahia voltada ao combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), como homicídios, tráfico de drogas e crimes patrimoniais.

O condenado foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) de Vitória da Conquista, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda transferência para o Conjunto Penal da cidade.