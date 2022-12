Apae realiza caminhada solidária APAExona Taboão neste domingo (11)

Direto da redação

A caminhada solidária APAExona Taboão acontecerá neste domingo, 11/12, com concentração na porta da Escola Estadual Domingos Mignoni (Av. Jovina de Carvalho Dáu, 150 – Parque Santos Dumont), às 9h, e vai até o Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção). Quem contribuir com dois litros de leite na concentração vai receber uma camisa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Além do incentivo do setor privado, a ação tem o apoio da Prefeitura de Taboão da Serra, que contribui por meio das Secretarias de Comunicação, de Cultura e Turismo, de Educação, Ciência e Tecnologia e também pela Secretaria de Saúde.

O evento acontece em homenagem ao Dia Nacional das Apaes, instituição que há mais de 60 anos cuida de deficientes intelectuais e múltiplos, e de suas famílias, através de auxílio social, jurídico e psicológico.

Com o fim do percurso no Parque das Hortênsias, o local vai receber uma programação especial, das 11h às 17h, com apresentações de canto, dança, teatro, instrumentos musicais, além de uma feira gastronômica, expositores de produtos variados e espaço kids.

Segundo a vice-presidente da Apae Taboão, Fátima Rocha, a caminhada é um marco para os primeiros passos da ONG no município. “É um ato de solidariedade contando com o apoio da Prefeitura, Secretarias, Câmara, instituições da rede, artistas, arteiros, famílias assistidas e demais amigos a quem muito agradecemos”, declara.

O prefeito Aprígio convida todos os taboanenses para o evento. “Dar suporte a eventos com fins solidários, como a APAExona Taboão, é uma forma de contribuir para que mais pessoas sejam abrangidas pela cidadania. Tenho certeza de que a caminhada será um grande momento para todos os presentes”, afirma.

Serviço

Caminhada Solidária APAExona Taboão

11/12, às 09h

Concentração: E. E. Domingos Mignoni – Av. Jovina de Carvalho Dáu, 150 – Parque Santos Dumont

Chegada: às 11h – Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção.

Apae Taboão da Serra

Endereço: Rua Osmar da Silva Ribeiro, número 66, Jardim São Judas

Telefone: (11) 95649-8807

E-mail: contato@apaetaboaodaserra.org.br

Site: apaetaboaodaserra.org.br

Instagram/Facebook: @apaetaboaodaserra