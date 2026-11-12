Após mobilização do deputado Dr. Eduardo Nóbrega na Alesp, projeto sobre mananciais do Alto Juquiá pode ser votado ainda neste ano

Da assessoria do deputado

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega liderou, nesta quarta-feira (11), uma importante mobilização na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pela aprovação do PL 414/2026, que estabelece novas regras de proteção e recuperação dos mananciais da Bacia do Alto Juquiá/São Lourenço, buscando conciliar preservação ambiental, desenvolvimento econômico e geração de empregos.

O movimento reuniu os prefeitos Felipe Geferson Seme Amed (São Lourenço da Serra), Willians Soares Rodrigues (Juquitiba) e Mário Pires de Oliveira Filho (Ibiúna), além de vereadores de diferentes municípios, entre eles Fernando Seme Amed Filho (Fernandinho) e José Flor dos Santos (Zelão), de São Lourenço da Serra; Bruno Garcia Nogueira (Pulguinha), de Juquitiba; e Anderson Nóbrega, de Taboão da Serra. A união das lideranças reforçou a importância regional do projeto e a expectativa de que a proposta seja votada já na próxima semana.

Durante seu pronunciamento, Eduardo Nóbrega defendeu que a legislação ambiental precisa acompanhar as necessidades da população, garantindo oportunidades de trabalho, saneamento básico e qualidade de vida.

“Precisamos proteger o meio ambiente, mas também salvar vidas. Existem pessoas sem saneamento básico e trabalhadores que não conseguem emprego na própria cidade porque estão presos a uma legislação ultrapassada. Será que não podemos avançar?”, questionou o deputado.

Nóbrega também destacou o papel fundamental do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, que há bastante tempo trabalha pela construção de um entendimento em torno da proposta, articulando o diálogo necessário para que o projeto avance.

Com o entendimento entre lideranças regionais e parlamentares, a expectativa é de que o PL seja votado na próxima semana. Eduardo Nóbrega afirmou que continuará mobilizado para garantir esse avanço.

Duas conquistas históricas para os mananciais

Reconhecido por sua atuação na atualização da Lei Específica da Guarapiranga, Eduardo Nóbrega agora trabalha para repetir o avanço na Bacia do Alto Juquiá/São Lourenço.

Com a aprovação do PL 414/2026, o parlamentar poderá consolidar, em um único mandato, sua participação decisiva na modernização de duas das mais importantes legislações de proteção dos mananciais da região, destravando discussões históricas e abrindo caminhos para o desenvolvimento sustentável dos municípios.

“Preservar o meio ambiente e garantir dignidade às pessoas precisam caminhar juntos. Essa é uma luta de toda a nossa região e não vamos descansar até conquistar essa aprovação”, concluiu o deputado.