Começou a campanha Papai Noel dos Correios 2026 adote uma cartinha em Taboão da Serra e Embu das Artes

Por Samara Matos, na redação

A tradicional campanha “Papai Noel dos Correios” começou em Taboão da Serra e Embu das Artes e segue até o dia 15 de dezembro de 2026. A iniciativa oferece aos moradores a oportunidade de adotar cartinhas escritas por crianças e realizar seus pedidos de Natal. Os presentes devem ser entregues até o dia 18 de dezembro.

Promovida anualmente pelos Correios em todo o Brasil, a campanha completa 37 anos e conta com a participação de milhares de padrinhos e madrinhas. A ação atende crianças da sociedade e estudantes de escolas públicas participantes, incentivando a solidariedade e o aprendizado da escrita.

Como participar em Taboão da Serra e Embu das Artes

Os interessados podem adotar uma cartinha de duas formas:

Presencialmente: nas agências dos Correios participantes da campanha.

Taboão da Serra: Rua Thereza Maria Luizetto, 83 – Vila Santa Luzia.

Rua Thereza Maria Luizetto, 83 – Vila Santa Luzia. Embu das Artes: Avenida Elias Yazbek, 1.681 – Centro.

Pela internet: no site oficial blognoel.correios.com.br, onde é possível consultar e escolher as cartinhas disponíveis para adoção.

Após selecionar uma carta, o participante deve comprar o presente solicitado, embrulhá-lo, colocar a etiqueta de identificação e entregá-lo em um dos pontos autorizados até o prazo final.

Prazos da campanha em 2026

O calendário divulgado pelos Correios para as agências de Taboão da Serra e Embu das Artes estabelece as seguintes datas:

Recebimento de cartinhas: de 6 a 13 de novembro de 2026.

de 6 a 13 de novembro de 2026. Adoção de cartinhas: de 6 de novembro a 15 de dezembro de 2026.

de 6 de novembro a 15 de dezembro de 2026. Entrega dos presentes: de 6 de novembro a 18 de dezembro de 2026.

Crianças também podem enviar cartinhas

As crianças que desejam participar podem escrever uma carta ao Papai Noel contando qual presente gostariam de receber. Os pedidos podem ser entregues conforme as orientações dos Correios ou cadastrados pela internet, com o envio de uma fotografia legível da cartinha.

As cartas passam por uma seleção antes de serem disponibilizadas para adoção. A campanha também contempla alunos de escolas públicas participantes.

Uma história de solidariedade

Criada há 37 anos, a campanha nasceu da iniciativa de funcionários dos Correios que se sensibilizaram com as cartas enviadas por crianças ao Papai Noel. Os pedidos, muitas vezes escritos com letras recém-aprendidas ou representados por desenhos, motivaram os trabalhadores a realizar os sonhos de Natal.

Desde 2010, estudantes de escolas públicas também participam da iniciativa, que busca incentivar a escrita, a criatividade e o desenvolvimento das crianças.

Com a ajuda da população, a campanha continua mobilizando padrinhos e madrinhas em todo o país para transformar cartinhas em presentes e proporcionar um Natal especial às crianças.

Mais informações e adoção de cartinhas: blognoel.correios.com.br.