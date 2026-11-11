Polícia Federal realiza operação em Embu-Guaçu contra tráfico de pessoas e trabalho escravo em fábricas clandestinas de cigarros

Direto da redação

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (10) uma operação em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, e em outras cidades de São Paulo e Mato Grosso do Sul para combater um esquema de tráfico de pessoas e exploração de trabalho em fábricas clandestinas de cigarros. Ao todo, 20 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão e três pessoas foram presas.

A ação, chamada Operação Hesychia, investiga uma organização criminosa suspeita de recrutar trabalhadores no Paraguai e levá-los para fábricas ilegais no Brasil. As vítimas eram mantidas em galpões com alojamentos improvisados, em condições precárias de higiene e segurança.

Segundo a Polícia Federal, o grupo era comandado a partir do sul de Mato Grosso do Sul e utilizava diferentes imóveis para fabricar cigarros clandestinamente. Os locais de produção eram alterados periodicamente para dificultar a fiscalização.

Durante a operação, foram apreendidos toneladas de fumo, milhares de cigarros, máquinas utilizadas na produção, quatro caminhões, outros veículos e dinheiro em espécie.

A Justiça Federal de Dourados (MS) autorizou o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão e nove medidas cautelares contra os investigados. Três pessoas foram presas por porte ilegal de arma e contrabando.

Além de Embu-Guaçu, os mandados foram cumpridos em Américo Brasiliense, Araraquara, Atibaia, Barueri, Bebedouro, Paulínia e São Simão, no estado de São Paulo, e em Eldorado e Japorã, em Mato Grosso do Sul.

O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Defensoria Pública da União também participaram da ação para prestar atendimento aos trabalhadores resgatados.

Os investigados poderão responder por crimes como tráfico de pessoas, organização criminosa, contrabando, redução à condição análoga à escravidão e falsidade ideológica.

A Polícia Federal não informou o endereço investigado em Embu-Guaçu nem confirmou se houve prisões ou resgates de trabalhadores especificamente no município.