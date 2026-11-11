Governo federal autoriza garantia de R$ 2,2 bilhões para financiamento das obras do metrô até Taboão da Serra

Por Samara matos, na redação

O governo federal autorizou a concessão de garantia para um financiamento de R$ 2,2 bilhões destinado à expansão da Linha 4-Amarela do metrô até Taboão da Serra. A decisão consta em despacho do Ministério da Fazenda, datado de segunda-feira, 9 de novembro, e publicado nesta quarta-feira (11), no Diário Oficial da União.

O financiamento, no valor de R$ 2.223.560.000,00, será contratado pelo Governo do Estado de São Paulo junto ao Banco do Brasil. Os recursos serão destinados às obras da terceira fase da Linha 4-Amarela, que prevê a construção de duas novas estações: Chácara do Jockey, na capital paulista, e Taboão da Serra.

A autorização foi assinada pelo ministro da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, após análises da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Na prática, a garantia significa que a União poderá assumir o pagamento da dívida caso o Governo de São Paulo não cumpra as obrigações do financiamento. A medida oferece maior segurança ao banco responsável pelo empréstimo.

A decisão, porém, não representa a liberação imediata do dinheiro. Para que o financiamento seja formalizado, ainda será necessário cumprir as exigências legais e assinar um contrato de contragarantia, que estabelece mecanismos para ressarcir a União caso ela precise arcar com os pagamentos.

A expansão da Linha 4-Amarela prevê 3,3 quilômetros de novos túneis, ligando a atual Estação Vila Sônia às futuras estações Chácara do Jockey e Taboão da Serra. O investimento total previsto para o empreendimento ultrapassa R$ 4 bilhões.

As obras já estão em andamento e incluem escavações e a preparação das estruturas subterrâneas necessárias para a construção das novas estações.

Com a conclusão do projeto, Taboão da Serra será o primeiro município fora da capital paulista a receber uma estação da rede de metrô de São Paulo. A expectativa é de que a extensão beneficie aproximadamente 50 mil novos passageiros por dia, ampliando as opções de transporte para moradores da cidade e da região.

A autorização da garantia federal representa mais uma etapa para o financiamento do empreendimento. O despacho não informa a data de liberação dos recursos nem estabelece alterações no cronograma das obras.