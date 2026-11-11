GCM prende jovem com drogas após fuga por escadão em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na manhã de domingo (8), no Jardim Guayana, em Taboão da Serra. Ela carregava uma sacola com porções de cocaína, crack e maconha e tentou fugir ao avistar uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM).

A abordagem aconteceu por volta das 9h30. Os guardas patrulhavam a Avenida Intercontinental quando viram a jovem seguindo em direção a um escadão com uma sacola preta. Ao perceber a presença da equipe, ela correu pela passagem para chegar à rua de cima.

Os agentes contornaram o trecho e conseguiram alcançá-la na Rua Benedito Carneiro de Freitas. Durante a abordagem, encontraram as drogas na sacola. Também foram apreendidos R$ 51,85 e um celular.

A jovem foi levada ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a ocorrência foi registrada. As substâncias passaram por análise pericial preliminar, que confirmou a presença de drogas.