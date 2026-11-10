Delegada Lyvia Saporito fala sobre violência doméstica, golpes e desafios da segurança em Taboão

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

A violência doméstica, os golpes pela internet e a necessidade de ampliar o efetivo policial estiveram entre os principais assuntos do Na Redação Podcast com a delegada Lyvia Saporito, titular do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. Ela também compartilhou sua trajetória de 25 anos na Polícia Civil e defendeu uma atuação mais próxima da população.

Primeira mulher a assumir o comando da unidade, Lyvia chegou ao cargo em março. Durante a entrevista, destacou a responsabilidade de dirigir uma delegacia com plantão permanente e atender às demandas de uma cidade com grande concentração de moradores e estabelecimentos comerciais.

Um dos principais alertas foi sobre a frequência das ocorrências de violência contra a mulher. Segundo a delegada, o 1º DP recebe essa demanda durante a noite e nos finais de semana, quando a Delegacia de Defesa da Mulher está fechada.

“Praticamente todas as noites são feitos flagrantes. Metade dos flagrantes são violência doméstica”, afirmou, ao descrever a rotina do plantão.

Para Lyvia, o enfrentamento do problema também exige educação e orientação desde a adolescência. Ela relatou que, durante atividades nas escolas, recebe informações de professores e diretores sobre relacionamentos entre jovens já marcados por controle excessivo, manipulação e agressões. A delegada também apontou a dependência emocional e financeira entre os obstáculos que dificultam o rompimento de relações abusivas.

“Tenham coragem de denunciar, de recomeçar quantas vezes forem necessárias, mas até que você viva com dignidade”, aconselhou.

Outro tema abordado foi a atuação de golpistas nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. A delegada cita criminosos que se passam por familiares para pedir transferências, além de fraudes em compras e negociações de veículos pela internet. Ela recomendou atenção à autenticidade dos contatos e das ofertas, especialmente diante de preços muito abaixo do mercado.

Segundo Lyvia, essas investigações exigem cruzamento de informações, rastreamento de transações e, em determinadas situações, autorizações judiciais. O volume de ocorrências, afirmou, consome uma parcela significativa do trabalho policial.

A entrevistada também comentou sobre alguns casos, desde que assumiu o 1º DP e como a rapidez na apuração e a identificação de contradições ajudaram a esclarecer – por exemplo – um homicídio inicialmente apresentado à polícia como roubo seguido de morte. Conforme seu relato, a investigação apontou a esposa da vítima como suspeita de mandar cometer o crime e identificou outros envolvidos.

Ao avaliar os desafios da segurança regional, Lyvia defendeu mais contratações e investimentos em estrutura. “Nosso efetivo está desfalcado. A gente conta com a ajuda de funcionários da prefeitura”, declarou. Ela também reivindicou mais viaturas, equipamentos e melhores instalações para o trabalho das equipes.

Na conversa sobre sua carreira, lembrou que ingressou na Polícia Civil como agente de telecomunicações e decidiu se tornar delegada durante a formação na Academia de Polícia. A trajetória inclui atuação em Embu das Artes, na Corregedoria e em outras unidades da região.

Ao encerrar a participação, reforçou o convite para que os moradores procurem a unidade e apresentem suas demandas. “Colocar a polícia próxima da população. Essa é a minha missão em Taboão”, afirmou.