Polícia Militar de São Paulo abre concurso com 2 mil vagas e salário de R$ 5.482; veja como se inscrever

Direto da redação

A Polícia Militar de São Paulo abriu nesta segunda-feira (9), as inscrições para um concurso público com 2 mil vagas para aluno-soldado, com salário inicial de R$ 5.482,51. Os interessados têm até 22 de dezembro para se inscrever pelo site da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 110.

O concurso é aberto a homens e mulheres de todo o estado, incluindo moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B a E. O edital também exige altura mínima de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens.

Candidatos que comprovarem pelo menos três doações de sangue nos últimos 12 meses, conforme os critérios do edital, poderão solicitar isenção da taxa. Estudantes e pessoas desempregadas que atenderem às exigências também poderão pedir redução de 50% no valor da inscrição.

As provas objetiva e de redação estão previstas para o dia 28 de fevereiro de 2027. A avaliação objetiva terá 60 questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e noções de administração pública.

Além das provas escritas, os candidatos passarão por testes físicos, exames de saúde, avaliação psicológica e análise de conduta social e idoneidade.

Os testes físicos incluem exercícios de barra, abdominal e corridas de 50 e 2.400 metros, com índices específicos para homens e mulheres.

Os participantes poderão escolher entre 51 cidades para realizar as provas, sendo 37 em São Paulo e 14 em outros estados. O município escolhido para a avaliação não determina o local onde o candidato aprovado trabalhará. O concurso é destinado à formação de novos policiais militares, que passarão por treinamento profissional antes de iniciar as atividades na corporação.

O edital completo e as inscrições estão disponíveis no site www.vunesp.com.br/PMES2603.