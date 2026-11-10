Últimos dias: estações recebem currículos nesta terça (10) e quarta-feira (11) para vagas nas obras da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra

Direto da redação

A Motiva e o Consórcio Expresso Linha 4 vão receber currículos nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11) para vagas de emprego nas obras de expansão da Linha 4-Amarela do metrô até Taboão da Serra. As ações de recrutamento serão realizadas nas estações Santo Amaro, da Linha 5-Lilás, e Pinheiros, da Linha 4-Amarela, em São Paulo.

Na terça-feira (10), os interessados poderão entregar seus currículos na Estação Santo Amaro, das 9h às 11h. Na quarta-feira (11), o atendimento será realizado na Estação Pinheiros, das 14h às 17h, na área entre os níveis da estação. Essas serão as últimas ações presenciais de recebimento de currículos nas estações, após atividades realizadas desde outubro.

As oportunidades são para os cargos de ajudante de produção, auxiliar de enfermagem, auxiliar técnico, carpinteiro, pedreiro, sinaleiro e técnico de meio ambiente. Todas as funções exigem experiência prévia. O processo seletivo busca atender às necessidades de contratação imediata e formar um cadastro de reserva para futuras vagas.

Atualmente, mais de 490 profissionais já trabalham na expansão da Linha 4-Amarela. Durante o período de maior movimentação das obras, a expectativa é de que aproximadamente 4 mil trabalhadores atuem nas diferentes etapas do empreendimento.

Além das ações nas estações, os interessados podem enviar o currículo para o e-mail curriculo.cel4@cel4.com.br, informando a vaga desejada. Também é possível entregar o documento presencialmente nos Centros de Atendimento à Comunidade (CAC).

Em Taboão da Serra, o CAC está localizado na Rua do Tesouro, 730. Há ainda unidades na Avenida Professor Francisco Morato, 5.098, na Chácara do Jockey, e na Estação Vila Sônia, com acessos pelos números 4.002 e 4.009 da mesma avenida.

Segundo Ricardo Benício, diretor da Extensão da Linha 4-Amarela da Motiva Trilhos, a iniciativa busca facilitar o acesso dos moradores da região às oportunidades de trabalho geradas pelas obras.

“Temos trabalhado para que os moradores das regiões próximas às obras conheçam e tenham acesso às oportunidades profissionais criadas pelo projeto”, afirmou.

A expansão do metrô até Taboão da Serra prevê a construção de 3,3 quilômetros de novos túneis e duas estações, Chácara do Jockey e Taboão da Serra, com investimento superior a R$ 4 bilhões.