Jovem de Taboão da Serra conquista vaga em Engenharia Elétrica na USP pelo Provão Paulista

Direto da redação

O estudante Eduardo Moura dos Santos, de 18 anos, morador de Taboão da Serra, conquistou uma vaga no curso de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo (USP) por meio do Provão Paulista. Ex-aluno da Escola Estadual Professor Antônio Ruy Cardoso, no município, ele foi aprovado na primeira chamada da seleção após concluir o ensino médio integrado ao curso técnico de Administração.

Eduardo ingressou na universidade em 2026 e se tornou o primeiro integrante da família a estudar na USP. A conquista também tem um significado especial para o pai, Marcelo Moura dos Santos, de 49 anos, que trabalha como técnico em alarmes de incêndio e atualmente cursa Engenharia Elétrica em uma instituição particular, após adiar a graduação por cerca de duas décadas.

“É gratificante. É bem improvável passar na USP, é como se fosse um mito, um curso muito concorrido. Isso vai mudar a realidade da minha família. Eu quero ter um futuro próspero e o meu sonho é trabalhar na Google, com servidores e data centers”, contou Eduardo à Agência SP.

Para frequentar as aulas no campus da USP, no Butantã, em São Paulo, o jovem acorda diariamente às 4h20 e enfrenta um trajeto de aproximadamente duas horas e meia entre sua casa, em Taboão da Serra, e a universidade.

A trajetória de Eduardo também foi marcada pela participação em programas de formação profissional durante o ensino médio. Na segunda série, ele iniciou o curso técnico de Administração e conseguiu uma oportunidade de estágio pelo programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), do Governo do Estado.

Durante seis meses, trabalhou como auxiliar de administração e vendas em uma empresa parceira da Secretaria Estadual da Educação, recebendo uma bolsa mensal de R$ 700. Em vez de gastar o dinheiro, decidiu guardar e investir os valores para ajudar a custear uma possível faculdade particular.

O plano inicial era tentar uma bolsa de estudos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas a aprovação na USP permitiu que ingressasse gratuitamente no ensino superior.

“Eu juntava a bolsa e decidi investir. Não gastei porque achei que ia fazer Mackenzie, mas veio a notícia da aprovação na USP e hoje o dinheiro continua rendendo. Se eu não tivesse passado pelo Provão, tentaria a bolsa no Mackenzie, porque a minha família não teria condições de pagar”, relatou.

A conquista também representa a realização de um sonho compartilhado com o pai. Marcelo conta que desejava cursar Engenharia Elétrica desde a juventude, mas precisou adiar os estudos por dificuldades financeiras e responsabilidades familiares. Recentemente, conseguiu iniciar a graduação na modalidade a distância.

Eduardo também espera servir de inspiração para o irmão mais novo, Guilherme, que está no ensino técnico e já demonstra interesse em cursar uma faculdade.

A mãe do estudante, Roseli Moura dos Santos, destacou a importância da dedicação aos estudos. “Sempre falo para o Eduardo estudar bastante e se dedicar, porque o futuro é construído pelas escolhas e ações diárias. Eu espero para ele um excelente emprego e que ele conquiste os sonhos planejados”, afirmou.

Para Eduardo, o ensino técnico, o estágio e o Provão Paulista foram fundamentais para alcançar a universidade pública.

“Eu me dediquei muito aos estudos durante o Ensino Médio e posso dizer que os dois programas da Educação, o BEEM e o Provão Paulista, mudaram a trajetória da minha vida e da minha família”, disse.

O Provão Paulista é uma avaliação realizada ao longo dos três anos do ensino médio que permite aos estudantes da rede pública concorrer a vagas em instituições como USP, Unesp, Unicamp, Fatecs e Univesp.

Na seleção de 2026, o programa oferece 15,8 mil vagas em instituições públicas de ensino superior do estado. Já o BEEM disponibiliza oportunidades de estágio remunerado para alunos matriculados em cursos técnicos da rede estadual, com bolsas que podem chegar a R$ 883,66.

Atualmente, Eduardo segue os estudos na USP e pretende construir carreira na área de tecnologia, com interesse em servidores e centros de processamento de dados.