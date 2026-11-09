Vice-prefeita Érica e secretária Andrea Franquini destacam proteção às mulheres e apresentam prioridades para Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, Na Redação Podcast

A secretária da Mulher de Taboão da Serra, Andrea Franquini, e a vice-prefeita Érica Franquini participaram do Na Redação Podcast, do Taboão em Foco, para discutir o enfrentamento à violência contra as mulheres, apresentar ações da secretaria e falar sobre suas trajetórias políticas. Entre as prioridades, destacaram a implantação de acolhimento emergencial, a qualificação profissional e a mobilização por atendimento 24 horas na Delegacia de Defesa da Mulher.

À frente da pasta desde março, Andrea afirmou que um dos principais desafios é garantir que as mulheres continuem recebendo acompanhamento após procurarem a delegacia. Segundo ela, o trabalho envolve acolhimento psicológico, assistência social e orientação jurídica, além de iniciativas para fortalecer a autonomia das atendidas.

“A gente tem que mostrar para elas que conseguem ir atrás de um emprego, conseguem sair desse ciclo e andar sozinhas”, afirmou a secretária.

Érica defendeu que os serviços também cheguem aos bairros, aproximando a estrutura pública das mulheres que ainda não procuram ajuda. “Acho que falta o poder público ir atrás dessas mulheres, porque muitas têm vergonha”, declarou.

Acolhimento emergencial

Andrea apresentou como prioridade a estruturação de um espaço para receber temporariamente mulheres que não podem retornar para casa após uma agressão. Segundo ela, existe uma estrutura com três quartos, mas faltam recursos para manter profissionais e garantir o funcionamento do atendimento.

Durante a entrevista, foi apontada uma estimativa de R$ 750 mil para custear o projeto por um ano. A proposta discutida prevê a prestação do serviço por uma organização parceira, mediante convênio, e ainda depende de financiamento.

Érica se comprometeu a ajudar na busca por emendas parlamentares. “Deputados, vocês que tiveram voto em Taboão da Serra, nos ajudem”, pediu.

Serviços e autonomia financeira

Segundo Andrea, a secretaria oferece atendimento psicológico, social e jurídico, mantém parceria com a OAB e promove rodas de conversa às terças-feiras. A pasta também encaminha currículos para empresas e oferece pilates duas vezes por semana, em parceria com a Secretaria de Esportes.

A secretária pretende incluir cursos profissionalizantes entre as atividades. O objetivo é ampliar as possibilidades de trabalho e renda para mulheres que enfrentam dependência financeira.

Andrea também destacou o grupo reflexivo destinado a homens autores de violência, com encontros semanais durante três meses. Segundo ela, o trabalho busca desconstruir comportamentos machistas e prevenir novas agressões.

Delegacia da Mulher 24 horas

As duas defenderam uma mobilização regional para reivindicar a ampliação do atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher. A proposta é reunir representantes das políticas para mulheres do CONISUD e solicitar uma audiência com o governo estadual.

Érica lembrou que, como vereadora, apresentou requerimentos sobre o tema e criticou a ausência de atendimento especializado durante a noite e aos finais de semana.

“É um absurdo uma mulher ser agredida no final de semana ou à noite e ter que ir numa delegacia normal”, afirmou.

Relato pessoal

Durante a conversa, Érica revelou ter sido vítima de violência em um relacionamento e disse que não denunciou o caso na época.

“Eu não tive coragem de denunciar. Me arrependo”, declarou. Segundo a vice-prefeita, a vergonha a impediu de compartilhar a situação com familiares e amigos.

Andrea ressaltou que as rodas de conversa ajudam mulheres a reconhecer formas de violência que, muitas vezes, ainda não identificavam em seus relacionamentos. Para a secretária, o acompanhamento é fundamental para oferecer apoio e construir alternativas.

Trajetórias e futuro político

Depois de anos acompanhando a atuação política da irmã nos bastidores, Andrea afirmou que assumir a secretaria trouxe novas responsabilidades. Ela também revelou o desejo de disputar uma vaga na Câmara Municipal, onde pretende contribuir com leis e emendas voltadas às políticas para mulheres.

Érica, que exerceu três mandatos como vereadora, reafirmou seu apoio ao prefeito Engenheiro Daniel e declarou que deseja disputar a Prefeitura após o ciclo político dele.

“Hoje eu sou vice-prefeita. Tenho o sonho de ser prefeita dessa cidade”, disse, ressaltando que seu planejamento considera apoiar a reeleição do atual prefeito.

Questionada sobre a entrevista coletiva em que Ney Santos criticou Daniel, Érica afirmou que ficou constrangida e que esperava participar de um agradecimento pelo apoio à campanha de Ney e Ely Santos. A vice avaliou que as divergências deveriam ter sido discutidas reservadamente e manifestou confiança em um entendimento entre os dois.