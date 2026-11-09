Taboão da Serra terá semana com temperaturas de até 26°C e previsão de chuva a partir de quarta-feira (11)

Direto da redação

Taboão da Serra terá uma semana de mudanças no tempo, com temperaturas variando entre 13°C e 26°C e previsão de chuva a partir de quarta-feira (11). Segundo a Climatempo, os primeiros dias serão marcados por temperaturas mais baixas, muitas nuvens e ausência de chuva. A partir de quarta, os termômetros sobem e aumenta a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.

Nesta segunda-feira (9), a cidade registra mínima de 13°C e máxima de 17°C. O dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e sem previsão de chuva. Durante a noite, a nebulosidade permanece elevada.

Na terça-feira (10), as temperaturas começam a subir, com mínima de 13°C e máxima de 21°C. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, e a previsão continua sem chuva.

A mudança no tempo começa na quarta-feira (11), quando os termômetros devem variar entre 15°C e 25°C. A previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante a tarde e à noite, com 78% de probabilidade de precipitação e volume estimado de 1,1 milímetro.

Na quinta-feira (12), a instabilidade aumenta. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 24°C, com previsão de chuva rápida durante o dia e à noite. A probabilidade de precipitação chega a 95%, com volume estimado de 10,2 milímetros, o maior previsto para o período.

Já na sexta-feira (13), a temperatura pode atingir 26°C, a maior da semana, enquanto a mínima será de 18°C. O dia terá sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas previstas para a tarde e a noite. A chance de precipitação é de 88%, com volume estimado de 3 milímetros.

A umidade relativa do ar deve permanecer elevada ao longo da semana, com índices máximos entre 91% e 97%.

Com a previsão de chuva a partir de quarta-feira, os moradores devem ficar atentos às mudanças nas condições do tempo, principalmente durante os deslocamentos pela cidade. A recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas, já que a intensidade e os horários das chuvas podem sofrer alterações.