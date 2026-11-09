2ª Taboão Afro Cidadania no Shopping Taboão está com inscrições abertas até quinta-feira (12)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra está com inscrições abertas até quinta-feira (12), para a 2ª edição da Taboão Afro Cidadania, que contará com uma loja colaborativa no Shopping Taboão. Os interessados devem realizar o cadastro presencialmente na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, no Parque Assunção, das 8h às 17h.

A iniciativa é realizada em parceria com o Shopping Taboão e faz parte das atividades em comemoração ao mês da Consciência Negra. O objetivo é incentivar o empreendedorismo, valorizar a cultura afro-brasileira e ampliar as oportunidades de comercialização de produtos.

Podem se inscrever pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e profissionais autônomos com CNPJ que trabalhem com produtos relacionados à cultura africana e afro-brasileira, como roupas, acessórios, artesanatos, esculturas, livros com temática antirracista e artigos de matriz africana.

Os empreendedores selecionados poderão expor e comercializar seus produtos em uma loja temporária, conhecida como pop-up, instalada dentro do Shopping Taboão.

Como as vagas são limitadas, a escolha dos participantes será realizada por sorteio. Os selecionados deverão seguir as regras de funcionamento, montagem e desmontagem estabelecidas pela administração do shopping e pela comissão organizadora.

O secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, professor Moreira, destacou a importância da iniciativa para a geração de renda e a valorização da cultura afro-brasileira.

“A Taboão Afro Cidadania é uma feira que proporciona visibilidade e geração de renda aos empreendedores e empreendedoras negras do município, além de valorizar a cultura afro-brasileira e a ancestralidade”, afirmou.

A coordenadora de Igualdade Racial, Jaciara Alves Profírio, também destacou a expectativa para a segunda edição, após a experiência realizada no ano anterior.

O edital de chamamento e a ficha de inscrição foram publicados na Imprensa Oficial do Município de sexta-feira (6) e podem ser consultados no site www.ts.sp.gov.br.

As inscrições são presenciais e acontecem até quinta-feira (12), das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, localizada na Praça Miguel Ortega, 306, Parque Assunção, em Taboão da Serra.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4788-5620.