Homem é preso após PM encontrar mais de 7 mil porções de drogas em casa de Embu das Artes

Direto da redação

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde de quinta-feira (5), na Comunidade 2 Palitos, em Embu das Artes. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu 7.542 porções de drogas, sete tabletes de pasta-base e um revólver em uma casa de madeira na região da Rua Iraí.

A apreensão ocorreu durante uma operação de apoio a policiais civis que, conforme informações recebidas pela PM, haviam sido alvo de disparos na comunidade. A mobilização reuniu equipes da Polícia Militar, da Força Tática e da Guarda Civil Municipal, com apoio do helicóptero Águia.

Segundo a PM, durante as buscas, os agentes sentiram um forte cheiro de entorpecentes vindo da casa. Pelas frestas da estrutura de madeira, visualizaram porções que aparentavam ser drogas e entraram no imóvel.

No local, foram encontradas sacolas com entorpecentes fracionados, um revólver calibre .32 com numeração suprimida, anotações que seriam relacionadas à venda de drogas e documentos pessoais de três pessoas.

Os policiais receberam informações de que o responsável pela casa estaria nas proximidades e localizaram um homem cujos dados correspondiam aos de um dos documentos encontrados no imóvel. De acordo com a corporação, ele afirmou ser responsável pela casa, pelas drogas e pela arma.

Ao todo, foram apreendidas 2.035 porções de maconha, com peso de 3,9 quilos; 5.286 porções de cocaína, com peso de 4 quilos; 221 pedras de crack, que somaram 65 gramas; e sete tabletes de pasta-base, sem peso informado.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Embu das Artes, onde a prisão em flagrante foi confirmada por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida. Ele permaneceu à disposição da Justiça.